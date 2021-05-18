База отдыха ООО «Волна-Прим» с «пропиской» в Одесской области, которая расположена на территории Коблевской ОТГ, проиграла очередной суд. Постановление уже вступило в законную силу.

Об этом пишет Koblevo.news.

«Согласно судебному решению, Юго-западный апелляционный хозяйственной суд Одесской области отказал ООО «Волна-Прим» в удовлетворении иска против Коблевской ОТГ, что в очередной раз доказало истинное месторасположение спорных территорий на границе двух областей к Коблевской ОТГ Николаевской области», — пишет издание.

С полный текстом судебного постановления можно ознакомиться здесь.

Как сообщало издание, в начале 2000-х годов ООО «Волна-Прим» внезапно сменило «прописку» с Николаевской на Одесскую область предположительно из-за утерянной документации, которая подтверждала границы района, став с 2007 года объектом, зарегистрированным в Одесской области. При этом также известно, что обслуживают территорию базы ведомства и коммунальные организации, которые относятся к Николаевской области, в том числе и Коблевской ОТГ, но налоги на землю и прочие отчисления многие годы уходили в Одесскую казну.