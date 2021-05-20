Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Троицкое и Авдеевка. Оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, а вблизи поселка Новоселовка - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

Также боевики обстреливали украинские позиции в районе населенного пункта Гнутово из автоматических станковых гранатометов.

— На обстрелы противника наши военные открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой украинскими военным.