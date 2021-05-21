Боевики на Донбассе стягивают танки в Донецкой области. Также стало известно о других нарушениях со стороны российских оккупантов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 20 мая.

В частности сообщается, что наблюдатели ОБСЕ заметили танки на оккупированной территории Донецкой области.

— Миссия зафиксировала такие нарушения линий отвода: 6 танков на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ обнаружила 3 танка на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, — говорится в сообщении.

В ОБСЕ подчеркнули, что в этих зонах, согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения запрещено.

Также в ОБСЕ отметили, что видели боевиков на участках разведения огня. Такая ситуация произошла в районе Станицы Луганской.

— На участке разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели видели 2 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК») южнее отремонтированного пролета моста у Станицы Луганской, — говорится в сообщении.

Также боевиков заметили рядом с участком разведения в районе н. п. Золотое.

— Патрулируя рядом с блокпостом вооруженных формирований южнее участка разведения в районе н. п. Золотое команда СММ видела 3 членов вооруженных формирований, — сказано в отчете ОБСЕ.

Напомним, на выходных на Донбассе, в период с 14 по 16 мая, ситуация оставалась напряженной. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 1365 нарушений режима прекращения огня.