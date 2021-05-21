В Латвии на границе задержали восемь граждан Украины. Они пытадись въехать в страну с поддельными тестами на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В Баусском крае выявлено восемь нарушителей с украинским гражданством и один с литовским, а в Элейской волости Елгавского края — еще два литовца.

Против четырех граждан Украины начато административное делопроизводство, остальные призваны к административной ответственности.

С начала апреля выявлено уже около 100 нарушителей с поддельными тестами.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на четверг, 20 мая, сделали более миллиона прививок от коронавируса.