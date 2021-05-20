В Украине по состоянию на четверг, 20 мая, сделали более миллиона прививок от коронавируса.

Как сообщили в Центре общественного здоровья, всего в стране ввели 1 012 815 доз вакцины.

964 747 человек получили первую дозу, 48 070 человек полностью провакцинированы, им ввели уже две дозы.

Лидерами по количеству вакцинированных являются Киев, а также Днепропетровская и Львовская области.

Самой пожилой пациенткой, которая получила вакцину от коронавируса, стала 99-летняя жительница Петриковского областного гериатрического пансионата Тернопольской области.

Напомним, за последние сутки в Николаевской области от коронавируса вакцинировали 696 человек. Из них первую дозу вакцины получили 199 человек, вторую дозу — 497.

Всего с кочана кампании по вакцинации проведены 1 012 815 прививки. Вакцинировано — 964 747 человек, из них получил Первую дозу — 964 745 человек и завершили вакцинацию (получил две дози) — 48 070.