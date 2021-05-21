Верховный суд канадской провинции Онтарио признал уничтожение самолета украинской авиакомпании МАУ возле Тегерана террористическим актом.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Истцы доказали, что уничтожение обвиняемыми самолета рейса 752 было актом терроризма», — заявил председательствующий судья Эдвард Белобаба.

По его убеждению, «ракетный удар по самолету рейса 752 был преднамеренным и непосредственно привел к смерти всех людей на борту».

Стороной защиты в иске были указаны государство Иран, его Вооруженные силы, верховный лидер аятолла Хаменеи, Корпус стражей исламской революции и др.

Хотя это судебное решение не будет иметь немедленных практических последствий, оно открывает родственникам жертв катастрофы путь к выплате репараций официальным Тегераном. Ожидается, что вскоре в Канаде состоится второе судебное заседание, которое определит размер возмещений, на которые могут рассчитывать близкие и родственники погибших. В случае отказа Ирана от участия в этом заседании на его государственное имущество может быть наложен арест.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

Позже в Иране по делу о катастрофе самолета Международных авиалиний Украины под Тегераном объявили обвинения 10 должностным лицам. Их дела рассматриваются в судах.