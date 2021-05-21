Святошинская окружная прокуратура совместно с ГФС в Киеве провела обыски в КП «Киевтеплоэнерго». Следственные действия происходили в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами при выполнении строительно-монтажных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

По версии следствия, частная фирма на протяжении 2019-2020 годов по заказу «Киевтеплоэнерго» осуществляла работы по реконструкции тепловых сетей, капитальному ремонту аварийных участков тепловых сетей по объектам и жилым домам города Киева на общую сумму 260 млн грн.

При этом, указанная подрядная организация выполнила работы не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. Кроме того, при этом осуществлялось оформление выполнения субподрядных работ и поставки товаров от предприятий с признаками фиктивности.

На основании определения суда в офисных помещениях указанных предприятий, проведены обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, 19 апреля, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета. По данным СМИ и Дениса Жело, следственные действия связаны с реконструкцией Соборной площади.