В Одесской области в одной из школ во время урока в руках 13-летнего ученика взорвалась петарда. В результате взрыва школьнику оторвало палец.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Инцидент произошел в Подольском районе области.

— Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший доставлен в больницу, - сообщили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Ранее НикВести сообщали, что в Донецкой области 16-летний житель села Благодатное нашел взрывоопасный предмет и решил его разобрать. Вследствие этого произошел взрыв.