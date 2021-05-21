Депутат Николаевского городского совета от «Партии Шария» Андрей Кучеренко заявил, что на территории детской больницы №2 по улице Рюмина «свободно гуляют наркоманы и закладчики, но детей и медиков от этого ужаса ничего не защищает».

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

Он объяснил, что на территории больницы находится заброшенное здание, которое используется в качестве «опорного пункта для наркоманов и закладчиков».

— Аналогичная ситуация через забор, который легко преодолевают распространители запрещенных веществ. За забором еще одно заброшенное строение, - сказано в сообщении.

Депутат заявил, что уже написал обращение в правоохранительные органы с требованием предоставить отчет о борьбе с распространением наркотиков на территории больницы.

— Мы обязаны прекратить это безобразие, установить высокий и надежный забор, а заброшенное здание, на территории больницы, замуровать. Еще раз повторюсь, я не против финансирования правоохранительных органов из городского бюджета. Но, в таком случае, мы должны видеть от них конкретные действия, - пишет Андрей Кучеренко.

Ранее в Николаеве правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и продавали наркотические и психотропные вещества.