На территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района неподалеку от Таганрога на очистных сооружениях произошел выброс метана. Погибли минимум 10 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что еще несколько человек находятся в коллекторе.

— 10 погибли, четверо в больнице, еще несколько в коллекторе, - говорится в сообщении.

В Следственном комитете России сообщают, что по факту гибели рабочих позбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, в декабре во Львове двое детей отравились угарным газом.