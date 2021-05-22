В Днепре врачи сумели спасти беременную с тяжелой формой COVID-19 и ее новорожденную девочку.

О сложной ситуации сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

— На 35-ой неделе беременности тяжелая КОВИДная пневмония. Большое поражение легких. На УЗИ полное отсутствие околоплодных вод. Биение сердца ребенка сократилось на половину от нормы. Каждая секунда дорога, — написал Сергей Рыженко.

Было принято экстренное решение об оперативном вмешательстве и буквально спасении и матери, и ребенка.

Операция завершилась успешно и сейчас ребенок, и мама в разных реанимациях на кислородной поддержке.

Напомним, в апреле в Николаевском роддоме №1 от последствий коронавирусной болезни умерла родильница, которая вынашивала двойню.