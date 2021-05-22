Германия объявила Великобританию зоной, которая вызывает «опасения» — это связано распространением в стране «индийского» варианта COVID-19.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на CNN.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, включая все британские заморские территории, остров Мэн и Нормандские острова, рассматривается как область, которая вызывает опасения.

С воскресенья авиакомпаниям, автобусным и железнодорожным компаниям будет разрешено перевозить в Германию только немецких граждан или людей, живущих в Германии. Двухнедельный карантин распространяется на тех, кто въезжает в страну - и он не может быть сокращен отрицательным результатом теста.

Обязательства по карантину для прибывших из любой зоны риска будет действовать до 30 июня 2021 года.

Великобритания считается территорией с распространением индийского варианта COVID-19, который особенно заразен. По состоянию на 19 мая в Британии было подтверждено более 3400 случаев этого варианта. За одну неделю количество случаев в Великобритании выросло более чем на 160%.

Напомним, власти индийских штатов Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза на фоне сложной ситуации с коронавирусом. В штате Раджастан насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием.