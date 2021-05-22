Количество погибших от COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне превысило миллион.

Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters

Детали: Отмечается, что хотя Индия переживает одну из худших вспышек пандемии в мире, при падении заболеваемости в Европе, Азии и Северной Америке и неизменном уровне в Африке Южная Америка является единственным регионом, где быстро растет число новых инфекций на душу населения.

Издание сообщает, что 8 стран, где зарегистрировано наибольшее количество смертей от COVID-19 на душу населения за последнюю неделю - находятся в Латинской Америке.

В среднем в мае 31% случаев смерти от COVID-19 в мире пришелся на Латинскую Америку и Карибский бассейн, где проживает 8,4% мирового населения.

Напомним, Германия объявила Великобританию зоной, которая вызывает «опасения» — это связано распространением в стране «индийского» варианта COVID-19.