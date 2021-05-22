В Амстердаме по меньшей мере один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате нескольких нападений, совершенных вооруженным ножом мужчиной.

Об этом сообщает Dutch News со ссылкой на местную полицию в субботу, 22 мая.

Указано, что серия нападений произошла в городском районе Де-Пейп. Движение общественного транспорта в этом районе было приостановлено.

— Вскоре стало ясно, что все они совершены одним человеком, — заявили в полиции.

Правоохранители задержали единственного подозреваемого, которым оказался 29-летний мужчина из Амстелвена. У них пока нет веских оснований считать, что мотив нападений был связан с терроризмом. Но полицейские рассматривают все возможные варианты.

Напомним, 16 мая на улице Андрея Первозванного в Виннице мужчина ударил ножом двух прохожих. Его обезвредили правоохранители.