Злоумышленник отбывал срок за совершение серии краж, в дальнейшнем его выдворят из Украины в Россию.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Вчера, 21 мая, оперативники управления миграционной полиции ГУНП в Николаевской области совместно с работниками Управления государственной миграционной службы задержали 38-летнего уроженца РФ. Он освободился из Казанковской исправительной колонии, где отбывал наказание за совершение ряда краж.

Учитывая то, что находясь на воле иностранец может продолжить совершать преступления, полицейские обратились в Управление государственной миграционной службы.

По ходатайству правоохранителей сотрудники Управления государственной миграционной службы области обратятся с иском в суд о выдворении уроженца России из Украины.

Сейчас мужчина находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Вознесенске.

Полицейские также инициировали вопрос о запрете въезда в Украину указанному лицу сроком на три года.

Ранее иностранца с грузинским гражданством выдворили из Украины с запретом на въезд в страну. Тем не менее, он решил вернуться и скрываться от правоохранителей в Николаеве. Оперативники СБУ оперативно вычислили нарушителя, которому теперь угрожает три года заключения.