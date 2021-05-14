Иностранца с грузинским гражданством выдворили из Украины с запретом на въезд в страну, тем не менее он решил вернуться и скрываться от правоохранителей в Николаеве. Оперативники СБУ оперативно вычислили нарушителя, которому теперь угрожает три года заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Николаевской области.

Иностранцу было отменено действие удостоверения временное проживание на территории Украины в января 2019 года. Принудительно его выслали за пределы Украины с запретом на возвращение.

Несмотря на запрет въезда, иностранец нелегально пересек государственную границу Украины вне официальных пунктов пропуска, и вернулся в Николаев, где скрывался от правоохранительных органов некоторое время до того момента, как его задержали.

Следователи СБУ сообщили уроженцу Грузии о подозрении по статье 332-2 Уголовного кодекса Украины «Незаконное пересечение государственной границы Украины».

Следующие три года нарушитель может провести за решеткой.

Напомним, освободившегося из заключения гражданина Грузии отослали в родную страну, выдав запрет на въезд в Украину сроком на пять лет.