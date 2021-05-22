Сегодня, 22 мая, в 10:37 спасателям сообщили о пожаре автомобиля на трассе Т-15-06 возле села Весеннее Николаевского района.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Пожарным доложили, что во время движения легковушки ВАЗ 2106 из-под ее капота пошел дым. Сотрудники 19 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области по прибытию выяснили, что владелец пытался потушить пожар огнетушителем, но ему это не удалось.

Огонь на площади 2 квадратных метра ликвидировали в 10:50. Его предполагаемая причина — перегрев двигателя автомобиля.

Ранее в Николаеве на проспекте Богоявленском воспламенился Mercedes, с гаража огонь перекинулся на крышу жилого дома. Хозяин своевременно проснулся и набрал линию 101.