Председатель Приморского суда Одессы Сергей Кичмаренко сообщил, что по окнам в его кабинете стреляли неизвестные.

Об этом пишет Слово и Дело.

17 мая, войдя в свой рабочий кабинет, судья заметил, что одно из четырех окон, расположенное в непосредственной близости от рабочего стола, было прострелено из неизвестного оружия.

— Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне, — сообщил Сергей Кичмаренко.

По его словам, в тот же день полиция зарегистрировала производство по статье 377 «Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного».

— Произошедшее я связываю со своей служебной деятельностью, а также с нахождением в моем производстве ряда резонансных уголовных дел, — добавил судья.

Напомним, в феврале Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка к 7 годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Его обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.