По состоянию на утро, 23 мая, в зоне ООС зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований России.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы.

— Боевых потерь вследствие вражеского огня нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, - говорится в сообщении.

В штабе также рассказали, что в субботу подразделения полиции на линии разграничения проверили 4061 транспортное средство, 5255 человек, из которых 4830 по Информационному центру.

В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям РФ и ее наемников доставлялись 3 человека. Выявлено 57 административных правонарушений.

За прошедшие сутки, 22 мая, через контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская на временно оккупированную территорию Украины проследовало 730 человек, а на подконтрольную Украине территорию прибыло 774 человека.