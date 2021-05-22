20 мая президент Украины Владимир Зеленский указом наградил орденом «За мужество» III степени двоих николаевских морских пехотинцев, которые отдали жизни на Донбассе.

Об этом свидетельствует указ Президента Украины №202/2021.

Орден посмертно присвоили 25-летнему младшему сержанту Андрею Грабарю. Его жизнь оборвалась 19 марта в результате обстрела боевиками в Приазовье. У Андрея Грабаря остались жена и маленький сын.

Кроме того, посмертно наградили матроса Дениса Юшко. Он погиб 8 апреля от огня вражеского снайпера. Ему было лишь 22 года.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала запрос, инициированный лидером «Европейской Солидарности» Петром Порошенко, к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении звания Герой Украины сержанту-разведчику Ярославу Журавлю (посмертно).