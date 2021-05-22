20 мая президент Украины Владимир Зеленский указом наградил орденом «За мужество» III степени двоих николаевских морских пехотинцев, которые отдали жизни на Донбассе.
Об этом свидетельствует указ Президента Украины №202/2021.
Орден посмертно присвоили 25-летнему младшему сержанту Андрею Грабарю. Его жизнь оборвалась 19 марта в результате обстрела боевиками в Приазовье. У Андрея Грабаря остались жена и маленький сын.
Кроме того, посмертно наградили матроса Дениса Юшко. Он погиб 8 апреля от огня вражеского снайпера. Ему было лишь 22 года.
Напомним, Верховная Рада Украины поддержала запрос, инициированный лидером «Европейской Солидарности» Петром Порошенко, к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении звания Герой Украины сержанту-разведчику Ярославу Журавлю (посмертно).
20 мая президент Украины Владимир Зеленский указом наградил орденом «За мужество» III степени двоих николаевских морских пехотинцев, которые отдали жизни на Донбассе.
Об этом свидетельствует указ Президента Украины №202/2021.
Орден посмертно присвоили 25-летнему младшему сержанту Андрею Грабарю. Его жизнь оборвалась 19 марта в результате обстрела боевиками в Приазовье. У Андрея Грабаря остались жена и маленький сын.
Кроме того, посмертно наградили матроса Дениса Юшко. Он погиб 8 апреля от огня вражеского снайпера. Ему было лишь 22 года.
Напомним, Верховная Рада Украины поддержала запрос, инициированный лидером «Европейской Солидарности» Петром Порошенко, к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении звания Герой Украины сержанту-разведчику Ярославу Журавлю (посмертно).