Верховная Рада Украины поддержала запрос, инициированный лидером «Европейской Солидарности» Петром Порошенко, к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении звания Герой Украины сержанту-разведчику Ярославу Журавлю (посмертно).

Об этом пишут на странице «Европейской Солидарности».

Запрос подписали еще 60 народных депутатов из разных фракций и групп. За направление запроса президенту Владимиру Зеленскому проголосовали 292 народных депутата.

— Еще один шаг на пути борьбы за уважение к нашим воинам — сегодня депутаты приняли инициированное мной обращение к Зеленскому с требованием присвоить звание Героя Украины Ярославу Журавлю посмертно. Ярослав погиб, потому что ждал на фронте политической воли, чтобы его раненого эвакуировали в наших войск. Пока Главнокомандующий «искал мира в глазах Путина». Надеюсь, президент наконец услышит призыв миллионов украинцев — подписать Указ и присвоить Ярославу Журавлю звание Героя Украины посмертно. Потому что он точно заслужил это звание. Напоминаю гаранту: его долг перед украинским защитниками и перед семьями погибших украинских воинов — достойно чтить их подвиг и жертву ради Украины, — написал Петр Порошенко в своем Facebook.

Как известно, 13 июля 2020 на линии соприкосновения под поселком Зайцевым, что рядом с оккупированной Горловкой Донецкой области, во время выполнения боевого задания в результате подрыва на взрывном устройстве погиб командир разведывательного взвода из состава 35 бригады лейтенант Дмитрий Красногрудь.

В тот же день российские оккупационные войска с трех сторон обстреляли группу армейцев ВСУ, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего офицера и имели экипировку гуманитарной миссии — белые шлемы, жилеты и повязки.

Во время обстрела получил ранение военнослужащий из эвакуационной команды — сержант-разведчик Ярослав Журавель.

После обстрела он остался на поле боя без помощи. Как показало видео с беспилотника, раненый сержант был жив, останавливал себе кровотечение жгутом и искал укрытия. Три дня подряд россияне не давали проводить поисковую операцию. Ориентировочно 16 июля стало понятно, что сержант погиб от ранений. Только 21 июля его тело было передано на контролируемую территорию Украины.

Похоронили Ярослава Журавля 23 июля 2020 в селе Андреевка, на Днепропетровщине, где он родился и вырос.

«Европейская Солидарность» с августа 2020 требует присвоения Ярославу Журавлю звание Героя Украины.

— Наша фракция в парламенте обратилась к Зеленскому с требованием присвоить Ярославу Журавлю высокое звание Героя Украины. Он погиб в Зайцево Донецкой области, ожидая, пока Главнокомандующий решит, чтобы не раздражать россиян, высылать ли спецгруппу для эвакуации раненого бойца к нашим войскам. После того, как мы не дождались ответа из Офиса президента, наша фракция обратилась к спикеру парламента. Спикер парламента направил парламентское обращение к Офису президента. Я был шокирован ответом: эти бюрократы не нашли основания для присвоения звания Героя Украины Ярославу Журавлю. Однако мы не остановимся и добьемся справедливости. Мы своих не бросаем, — заявил Петр Порошенко в сентябре прошлого года.

Напомним, в пятницу, 14 мая, военнослужащие отдельной бригады морской пехоты вручили матери погибшего морского пехотинца старшего матроса Александра Отрепьева орден «За мужество» III степени (посмертно).