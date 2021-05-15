В пятницу, 14 мая, военнослужащие отдельной бригады морской пехоты вручили матери погибшего морского пехотинца старшего матроса Александра Отрепьева орден «За мужество» III степени (посмертно).

Об этом сообщается на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

— Морские пехотинцы пообщались с мамой собрата, пересмотрели семейные фотографии, тепло вспоминали Саши и делились историями из жизни. После разговора вместе с Татьяной Владимировной побывали на кладбище, где похоронен морпех. Минутой молчания почтили память погибшего воина и возложили цветы к могиле, — говорится в сообщении.

С морскими пехотинцами к маме Александра Отрепьева приехали и представители Еланецкой объединенной территориальной общины, а также военный комиссар Еланецкого территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Александр Отрепьев был наводчиком отделения батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала М. Белинского, старшим матросом. По контракту служил более полутора лет. 21-го января в районе села Водяное Луганской области при исполнении служебных обязанностей погиб от огнестрельного пулевого сквозного ранения шеи, несовместимого с жизнью.