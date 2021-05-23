21 спортсмен замерз насмерть во время 100-километрового ультрамарафон по пересеченной местности в китайской провинции Ганьсу.

Как сообщает сообщает CNN, 151 из 172 участников не пострадали, восемь из них оказались в больнице, а еще 21 человек были найдены мертвыми, - пишет Gazeta.ua.

Высотный горный марафон стартовал в субботу утром в солнечную погоду. Но до 13:00 по местному времени погодные условия резко изменились: начались ледяной дождь, град и ураганный ветер. Когда температура резко упала, одни бегуны начали сообщать о переохлаждении, а другие пропали без вести.

Организаторы марафона отменили гонку и запустили поисковый отряд из 1200 человек для тщательного обследования сложной местности. Поисковые работы продолжались даже после наступления темноты.

Среди погибших участников ультрамарафон оказался и обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин. Он был неоднократным победителем ультрамарафон: поставил два национальных рекорда, преодолев 149,51 км в 2014 году и 151,2 км в 2018 году.

Напомним, Япония обнаружила, как минимум, 700 участников земли рядом с военными базами, которые приобрел Китай.