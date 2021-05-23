Пожар, вспыхнувший в среду в горах Ерания, что в 90 км от греческих Афин, является одной из крупнейших за последние 30 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, улучшение погоды позволило пожарным взять под контроль главный очаг огня, но осталось «несколько активных и рассеянных» пожаров.

Также информации о раненых не поступало, но несколько домов были повреждены или разрушены, а десятки сел были эвакуированы.

Около 54% густых прежнему охраняемых сосновых лесов были сожжены.

Правительство должго оценить масштаб ущерба.

Пожары возникли вечером 19 мая на небольшом приморском курорте на полуострове Пелопоннес. Власть Коринфского региона эвакуировали людей из шести сел и двух монастырей в горах Ерания.

Ерания или Геранея - горный хребет в Греции в Мегариде, находится в 60 километрах к западу от Афин. Самый высокий пик имеет высоту 1360 метров.

Напомним, Греция сообщила об открытии границ для туристов с 14 мая. Однако, в украинском посольстве отметили, что для украинцев въезд пока закрыт.