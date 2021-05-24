В Японии машинист сверхскоростного поезда сети «Синкансэн» покинул свою кабину, чтобы воспользоваться туалетом в то время, как поезд двигался со скоростью 150 км/час, а в салоне было около 160 пассажиров.

Об этом сообщает Keydo.

Водитель попросил посидеть за его креслом кондуктора, который не имел водительских прав. На тот момент поезд Hikari 633 мчался со скоростью 150 километров в час и перевозил 160 пассажиров.

Нарушения в этом случае обнаружили благодаря задержке на маршруте. Экспресс проезжал мимо одной из станций примерно на одну минуту позже расписания.

Напомним, объем производства Японии упал на 1,3% в первом квартале 2021 года, что отразится в годовых показателях на 5,1 %. Усиление карантинных ограничений повлияло на потребительские расходы населения.