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Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 23 мая 6 раз. В результате один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности сообщается, что в районе Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра. А у населенного пункта Новгородское — минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы.
Также возле Гранитного враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Возле Светлодарска боевики обстреливали позиции ООС из автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Старогнатовка наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате один украинский боец получил ранение осколками.
«В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника — удовлетворительное», — говорится в сообщении.
В ООС сообщают, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировали еще одно нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Невельского враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.
Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 23 мая 6 раз. В результате один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности сообщается, что в районе Авдеевки противник использовал минометы 120-го калибра. А у населенного пункта Новгородское — минометы 82-го калибра и ручные противотанковые гранатометы.
Также возле Гранитного враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Возле Светлодарска боевики обстреливали позиции ООС из автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Старогнатовка наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате один украинский боец получил ранение осколками.
«В результате обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья защитника — удовлетворительное», — говорится в сообщении.
В ООС сообщают, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро зафиксировали еще одно нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Невельского враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.