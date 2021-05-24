Из-за извержения вулкана в Демократической Республике Конго эвакуировали украинских миротворцев. Сейчас они уже вернулись в лагерь.

Об этом пишет «Украинская правда».

Как сообщалось, 22 мая, около 19 часов, в городе Гома, что в Демократической Республике Конго, началось извержение вулкана Ньирагонго.

Командованием отряда было принято решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место.

При перемещении личный состав действовал согласно плану эвакуации утвержденным высшим руководством ВСУ.

В сообщении отмечается, что «в настоящее время военнослужащие в полном составе вернулись в базовый лагерь, находятся в дежурном режиме и ждут указаний на случай повторной эвакуации».