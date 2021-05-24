В понедельник, 24 мая, в центре Николаева водоканал проводит аварийно-ремонтные работы, из-за этого в части города до вечера отключат водоснабжение.
Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Николаевводоканал».
Водоснабжение до 17:00 временно прекращено по адресам:
Отметим, что аварийно-ремонтные работы проходят по адресу проспект Центральный - улица Гражданская.
Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается потратить 5,3 миллиона гривен на укладку нового асфальтового покрытия на местах разрытий.
В понедельник, 24 мая, в центре Николаева водоканал проводит аварийно-ремонтные работы, из-за этого в части города до вечера отключат водоснабжение.
Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Николаевводоканал».
Водоснабжение до 17:00 временно прекращено по адресам:
Отметим, что аварийно-ремонтные работы проходят по адресу проспект Центральный - улица Гражданская.
Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается потратить 5,3 миллиона гривен на укладку нового асфальтового покрытия на местах разрытий.