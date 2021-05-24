В Николаеве полицейские задержали подозрительных мужчин, которые длительное время перебывали на территории парка Дубки в Ингульском районе. При досмотре один из них добровольно признался в наличии у него наркотических веществ.

Об этом сообщает telegram-канал Патрульной полиции в Николаевской области.

Местные жители дали наводку на подозрительные лица в парке по Космонавтов. Приехавшие инспектора роты ТОР сразу увидели тех, о ком шла речь. Поговорив с ними, один из них рассказал про пакет с наркотическими веществами в своем кармане.

На место инцидента сразу вызвали следственно-оперативную группу, которая продолжит заниматься делом.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от «Партии Шария» Андрей Кучеренко заявил, что на территории детской больницы №2 по улице Рюмина «свободно гуляют наркоманы и закладчики, но детей и медиков от этого ужаса ничего не защищает».