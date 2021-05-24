Израильский мирный житель и солдат получили ножевые ранения возле штаб-квартиры полиции Иерусалима — правоохранители застрелили нападавшего в рамках самозащиты.

Об этом сообщает Times of Israel.

Израильские власти заявили, что гражданское лицо и солдат получили ранения средней степени тяжести в результате ножевого удара возле штаб-квартиры полиции в Иерусалиме в понедельник.

По данным полиции, нападавший был застрелен сотрудниками полиции на месте происшествия.

— Около 13:30 злоумышленник прибыл на станцию легкорельсового транспорта, вытащил нож и ранил там двух человек. Офицеры, которые были на месте происшествия, отреагировали быстро, стреляя в нападавшего и нейтрализовав его, — говорится в официальном уведомлении.

Нападение произошло возле станции легкорельсового транспорта на улице Хаим Бар-Лев в Иерусалиме, недалеко от национальной штаб-квартиры израильской полиции в Восточном Иерусалиме, районе, который за последние годы пережил несколько террористических атак.

Напомним, 21 мая, в Восточном Иерусалиме произошли новые стычки между верующими арабами и израильской полицией на площади близь Аль-Аксы.