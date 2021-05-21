В пятницу, 21 мая, в Восточном Иерусалиме произошли новые стычки между верующими арабами и израильской полицией на площади близь Аль-Аксы.

Об этом пишет Le Figaro.

Столкновения начались после большой пятничной мусульманской молитвы, на которой присутствовали толпы палестинцев. После этого радикально настроенные арабы взялись за камни и начали метать их в израильских правоохранителей.

— Сотни людей бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону полицейских, — говорится в заявлении представителя полиции Мики Розенфельда.

Как сообщил журналист AFP, полиция, расположенная у входов на Храмовую гору отвечала на провокации светошумовыми гранатами. стреляла светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. По данным этого источника, напряженность остается довольно высокой.

Напомним, между Израилем и ХАМАС начиная с 2:00 21 мая вступил в силу режим прекращения огня.