Служба безопасности Украины (СБУ) выявила в Днепропетровской области работников одного из региональных медучреждений, продававших поддельные справки об отрицательном результате COVID-тестов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Их клиентами были те, кто планировал выехать за границу или посетить украинские санаторно-курортные заведения.

По версии следствия, один из сотрудников областного медучреждения совместно с представителями туристических компаний организовал схему по продаже поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Документы выдавались без обследования пациентов и проведения соответствующих анализов. За свои «услуги» организаторы схемы брали до 1 тысячи гривен, в зависимости от срочности его получения.

По данным правоохранителей, схема существовала с начала 2021 года. В среднем в день выдавалось около 5 поддельных справок. Медработник был задержан в момент передачи очередному клиенту 8 фальсифицированных документов.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 366 (служебный подлог) и ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к выдаче поддельных справок. Кроме того, ведется розыск тех, кто воспользовался услугами преступной группы.

Напомним, в США от коронавируса вакцинировали 129 миллионов человек.