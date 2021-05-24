Главное управление Национальной полиции Николаевской области открыло уголовное производство по факту блокирования трассы «Николаев-Благовещенское».

Производство начато по ч. 1 ст. 279 УК Украины «Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия», сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Как пишет издание «Новости-Н», в 19.00 водители большегрузных автомобилей и владельцы автопредприятий приняли решение о прекращении акции протеста на трассе «Николаев-Благовещенское» в районе Гурьевки и разблокировании проезда.

— Журналистам они сообщили, что сегодня решили прекратить протест, однако если «одесские «титушки» вновь появятся на ГВК под Николаевом, то акция будет возобновлена, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа», представляющий 130 округ Николаевской области, Игорь Негулевский обратился к министру МВД Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой разобраться в ситуации вокруг блокировании грузовиками трассы Н-24 в районе села Гурьевка.