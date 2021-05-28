СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 63 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 347 таких нарушений на Луганщине.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в ежедневном отчете №121/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 27 мая 2021.

— В Донецкой области СММ зафиксировала 63 нарушения режима прекращения огня, в том числе 16 взрывов (13 взрывов неопределенного происхождения, 1 разрыв боеприпаса и 2 взрыва в воздухе), — говорится в отчете.

Большинство нарушений, в том числе большинство взрывов, произошли восточнее н.п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км к югу от Донецка) вечером 25 мая, а также на юго-восток от участка разведения в районе н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) днем 26 мая.

— В Луганской области Миссия зафиксировала 347 нарушений режима прекращения огня, в частности 134 взрыва неопределенного происхождения, — сообщили в СММ.

Почти все нарушения режима прекращения огня произошли в районах западнее и восточнее участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) вечером 25 мая.

Вблизи Новотошковского в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий из состава Объединенных сил.