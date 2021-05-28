В результате циклона Яас, который ударил по Индии, погибли по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает Укринформ.

«Пятеро человек погибли, когда циклон Яас ударил по прибрежным регионам штатов Западная Бенгалия и Одиши», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасателям пришлось вызволять более тысячи человек и убирать более 2,5 тысяч деревьев, упавших и заблокировавших дороги.

«Вооруженные силы, в том числе армия и береговая охрана, также спасли людей, которых унесло в море, в то время, как военно-морской флот и ВВС находились в режиме готовности», — рассказали в офисе премьер-министра Индии.

В большинстве регионов, пострадавших от циклона, уже удалось восстановить электроснабжение и телекоммуникационные услуги.

Власти штата Одиши переместили с низких регионов более полумиллиона человек, а в Западной Бенгалии были эвакуированы с побережья и доставлены в приюты около 1,15 миллиона человек.

Сегодня Одиши и Западную Бенгалию должен посетить премьер-министр Индии.

Ранее власти Индии отчитались что по меньшей мере четыре человека погибли в результате проливных дождей и сильных ветров в Индии. Из региона с плохими погодными условиями эвакуируют десятки тысяч человек из-за прихода циклона.