Власти Индии отчитались что по меньшей мере четыре человека погибли в результате проливных дождей и сильных ветров в Индии. Из региона с плохими погодными условиями эвакуируют десятки тысяч человек из-за прихода циклона.

Об этом пишет Le Figaro.

Циклон Tauktae — крупный тропический шторм в Индии движется на север параллельно западному побережью страны, вызывая проливные дожди, грозы и сильные ветры в нескольких штатах Индии.

Служба погоды сообщает, что что циклон обрушится на берег в штате Гуджарат на западе Индии при скорости ветра от 150 до 160 км / ч.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям, в субботу, 15 мая, четыре человека погибли из-за проливных дождей и сильных ветров, обрушившихся на штат Карнатака (юго-запад Индии). Власти заявили, что несколько деревень и небольших городков были затоплены, а имущество повреждено. По сообщениям местных СМИ, в соседнем штате Керала погибли еще два человека и пропали без вести 23 рыбака.

Официальные лица сообщили AFP, что около 75 тысяч человек готовы к эвакуации из прибрежных районов Гуджарата, где кампания вакцинации против Covid-19 будет приостановлена в понедельник и вторник. Больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, устанавливают системы аварийного электроснабжения.

Напомним, власти Индии признала факт сброса в реку Ганг тел жертв коронавируса.