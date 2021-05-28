На Донбассе девушка через минное поле сбежала из оккупированных районов Донецкой области (ОРДО). Вчера поздно вечером она вышла на позиции украинских военных.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

Сообщается, что вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой «ДНР» возле поселка Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в оккупированной Горловке и имеет паспорт так называемой «Донецкой народной республики».

По данным полиции, несовершеннолетняя отдыха с друзьями сознательна пересекла минные поля и вышла на линию разграничения возле Верхнеторецкого.

— Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, она имеет родственников в Западной Украине, - говорится в сообщении.

Сейчас с ней работает ювенальная полиция и социальная служба.

— Ее осмотрели медики, телесных повреждений не имеет. С девушкой работают психологи. До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ зафиксировала 63 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 347 таких нарушений на Луганщине.