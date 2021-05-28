Командование боевиков на Донбассе продолжает скрыто размещать тяжелое вооружение с нарушением линии отвода. Также противник активизировал подготовку к минометным обстрелам передовых позиций украинских подразделений.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, боевики продолжают скрывать размещение 122-мм реактивных систем залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки.

— В то же время оккупанты активизировали подготовку минометных расчетов к возможному огневого поражения передовых позиций подразделений Объединенных сил, - сообщили в Минобороны.

Также в ГУР отметили, что в течение недели возросла интенсивность тренировок по стрельбе и управлению огнем гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов на полигонах в оккупированных Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 63 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 347 таких нарушений на Луганщине.