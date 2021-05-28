Грузовик с 145 тысячами дозы вакцины Moderna, предназначенной для южной Франции, сломался на пути вечером. Техническая случайность ставит под угрозу темпы вакцинации в регионе.

Об этом пишет Le Figaro.

В четверг утром оптовики, ответственные за распределение доз между аптеками в четырех регионах, были предупреждены Министерством здравоохранения Франции о том, что «после поломки автомобиля» вакцины не будут доставлены своевременно для центров вакцинации в регионах и 73 складов, расположенных в Оверни-Рона-Альпах, Новой Аквитании, Окситании и Провансе-Альпах. В общей сложности задерживаются 145 500 доз препарата.

Согласно Службе общественного здравоохранения Франции, доставка «не может быть осуществлена», потому что поломка и ремонт «привели к резкому скачку температуры», и с Moderna посоветовались, «чтобы решить судьбу этих доз».

В лучшем случае до аптек вакцины доберутся 1 июня.

Напомним, Южная Корея одобрила вакцину COVID-19 Moderna Inc. (MRNA.O) на фоне ускорения национальной вакцинации.