Южная Корея одобрила вакцину COVID-19 Moderna Inc. (MRNA.O) на фоне ускорения национальной вакцинации.

Об этом заявил министр безопасности лекарств Ким Ган Лип, передает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Moderna — четвертая вакцина против COVID-19, одобренная в Южной Корее. Ранее в стране разрешили использование вакцин AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson.

Moderna заключила сделку с Южной Кореей на поставку 40 миллионов доз вакцины, хотя сроки поставки еще не объявлены.

Отмечается, что кампании вакцинации в Южной Корее препятствует глобальный дефицит вакцин и задержки с поставками. На данный момент вакцинированы чуть более 7% из 52 миллионов жителей страны. Правительство надеется, что к июню прививки получат как минимум 13 миллионов жителей, а к ноябрю будет достингут коллективный иммунитет.

Ранее сообщалось, что сертификаты вакцинации от коронавируса введут в Европейском Союзе с 1 июля.