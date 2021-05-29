Администрация пролива Босфор в Турции сообщила, что приостановила движение судов из-за аварии на танкере из Хорватии.

Об этом сообщает Sabah.

Сообщается, что танкер RAVA плыл по проливу вместе с катером береговой охраны, но в определенный момент у него отказали двигатели и он начал дрейфовать к берегу.

Несколько катеров береговой охраны, которые прибыли на помощь, используя троссы смогли остановить танкер в 300 метрах от берега Стамбула.

После остановки движения судов, к танкеру направили дополнительные буксиры и спасательные суда.

Танкер RAVA для перевозки сырой нефти направлялся в Испанию. Судно было спущено на воду в 2017 году и ходит под флагом Хорватии.

Напомним, египетский суд отклонил в воскресенье, 23 мая, апелляцию владельца контейнеровоза Ever Given. Сторона защиты пыталась опротестовать задержание судна, в марте село на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по одной из важнейших мировых судоходных артерий.