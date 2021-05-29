В Украине, по состоянию на утро 29 мая, без электроснабжения остались 108 населенных пунктов. Из-за сильных порывов ветра и грозы сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщается в сводке ГСЧС.

Света нет в населенных пунктах пяти областей: Киевской — 44, Черниговской — 22, Черкасской — 15, Кировоградской — 14 и Житомирской — 13.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообащалось, что вечером 28 мая в Николаеве прошел сильный ливень с грозой, а часть микрорайона Матвеевка накрыло градом.