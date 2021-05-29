Рано утром 29 мая в микрорайоне Соляные сгорело авто Toyota Highlander. Причиной возгорания был поджог.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

29 мая в 4:25 по экстренному номеру 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля на проспекте Героев Украины в Николаеве.

На вызов прибыло отделение 1 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра.

В 5:57 пожарные ликвидировали пожар Toyota Highlander на площади 4 квадратных метра, его вызвал поджог. Также огонь повредил рядом припаркованный автомобиль Opel Vectra. На месте также работали сотрудники полиции.

По информации «Преступности.НЕТ» от собеседника в Нацполиции, автомобиль принадлежал начальнику управления защиты национальной государственности ГУ Национальной полиции в Николаевской области, подполковнику Евгению Веретинскому. Известно, что камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который ночью залез под автомобиль, подложил под него некий предмет, а через время произошло возгорание.

Напомним, у семьи главврача Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней, депутата облсовета от «Нашего края» Светланы Федоровой в ночь с 28 на 29 января сгорел автомобиль. В партии заявили о поджоге.