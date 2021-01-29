У главврача Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней, депутата облсовета от «Нашего края» Светланы Федоровой в ночь с 28 на 29 января сгорел автомобиль. В партии заявили о поджоге.

Об этом сообщил глава «Нашего края» в Николаевской области Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook.

Он заявил о систематическом давлении на Светлану Федорову и политическую силу.

— Методы борьбы с неугодными вышли на новый уровень. Сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль главврача КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» и депутата областного совета от «Нашего Края» Светланы Федоровой. Умышленные проделки недоброжелателей, систематические нападки и литьё негатива в сторону Светланы Фёдоровны и политической силы, которую она представляет, уже определяют для нас понимание ситуации — на депутата от «Нашего Края» осуществляют давление, — написал он.

Юрий Кормышкин назвал происшествие дикостью и сообщил, что никто не пострадал. Также он обратился к руководству правоохранительных органов и Николаевской области с требованием взять расследование ситуации под свой контроль.

— Это дикость, когда кто-то позволяет себе такие вещи в адрес человека, который ежедневно спасает людские жизни. Это страшно, когда в такое сложное время для всех нас, под удар попадают врачи. Защищены ли у нас сегодня медработники, люди, которые имеют силу говорить то, что не хотят слушать в большинстве кабинетов нашей страны? — отметил он.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким отреагировал на пост Юрий Кормышкина. Он выразил сомнение в том, что автомобиль подожгли.

— Кто заинтересован жечь авто врача? Абсурд какой-то, — написал губернатор.

Напомним, в апреле 2020 года гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский взял шефство над Николаевским центром лечения инфекционных заболеваний.

Осенью, в ходе избирательной кампании-2020, партия «Наш край» заявила о давлении Алексея Вадатурского на их кандидата на местных выборах Светлана Федорову.

В ответ Алексей Вадатурский заявил, что Светлана Федорова должна заниматься борьбой с коронавирусом без самопиара и скандалов.

17 января стало известно, что в отделении Николаевского центра инфекционных заболеваний, которое ремонтировала компания «Нибулон» за свой счет, прорвало новую систему отопления. В компании «Нибулон» заявили, что в прорыве системы отопления и в последующих последствиях аварии в Николаевском центре инфекционных заболеваний виновато руководство медучреждения.

Также у Светланы Федоровой был конфликт с мэром Николаева Александром Сенкевичем. Летом она заявила, что не смотря на ее обращения, чиновники не решили вопрос размещения детей с коронавирусом, которых кладут во «взрослое» отделение. Ранее она также заявляла, что городская больница № 1 отказывается принимать детей с подозрением на коронавирус.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что он считает, что заявления Светланы Федоровой по поводу неготовности горбольниц лечить COVID-положительных пациентов носят политических характер.