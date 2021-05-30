В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили 24-летнего жителя Северодонецка, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании «Заря» так называемой «ЛНР».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

«Мужчина рассказал полицейским, что в 2015 году он вступил в ряды НВФ так называемой «ЛНР», где занимал должность заместителя командира взвода батальона «Заря», который дислоцировался на территории областного военкомата в Луганске. По словам мужчины, через полгода из-за конфликта с командиром и плохих условий службы он покинул ряды батальона и поступил в другой батальона боевиков — «Брянка СССР», — говорится в сообщении.

Установлено, что за свою «службу» мужчина получал зарплату в размере 15 тысяч российских рублей, но впоследствии он разочаровался в идеях боевиков и покинул их ряды, уехав на заработки в РФ.

В дальнейшем мужчина вернулся на подконтрольную Украине территорию в Северодонецк.

В рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч.2 ст.260 УК Украины следователи завершают следствие и в ближайшее время направят в суд обвинительный акт с материалами уголовного производства.

Ранее Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области разведчика так называемых «ЛДНР». Он дает показания о преступлениях боевиков и причастности Российской Федерации к оккупации Донбасса.