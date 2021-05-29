Экс-игрок клуба «Шахтер», задержанный на пьяном вождении, записал видео с извинениями и сообщил, что покидает телеканал «Футбол».

Видео он опубликовал в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shevchuk Vyacheslav (@shevchuk__slava) «Друзья, я хотел бы перед всеми вами извиниться за вчерашний свой поступок, который случился в Киеве. Прежде всего хотел бы извиниться перед полицией, болельщиками Украины, «Шахтером», телеканалом «Футбол». Что со мной случилось — надеюсь, со мной это больше не повторится. Я не имею никакого морального права дальше работать на канале «Футбол», поэтому я вынужден покинуть канал. Не повторяйте мои ошибки. Извиняюсь», — сказал он.

Спортсмен добавил, что его поступок нельзя оправдать и он готов понести наказание.

«Садиться за руль выпивши — категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам. Хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками и футбольным клубом «Шахтер», которым смазал праздник. Хочу извиниться перед всеми жителями Киева, которые могли пострадать по моей вине. Искренне извиняюсь перед полицейскими. Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что бывшего игрока «Шахтера» Вячеслава Шевчука поймали на пьяном вождении, при задержании он вел себя неадекватно.