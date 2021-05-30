В субботу, 29 мая, около 20:15 в Николаеве на проспекте Богоявленском в районе пересечения с улицей Волкова 42-летний водитель Chevrolet Aveo сбил 17-летнего пешехода.

Парень переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Потерпевшего в бессознательном состоянии увезли в больницу.

Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Сейчас следователи просят свидетелей предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию: улица Спасская, 12 или по телефонам (093) 483 63 79, 102.

Ранее в Николаеве разыскали и привлекли к ответственности водителя, который чуть не сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе.