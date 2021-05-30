В субботу, 29 мая, в Николаевской области возле пруда Солонец Тузлы в селе Рыбаковка во время движения по болотистой территории загорелся автомобиль марки Lexus RX350 2013 года выпуска.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Спасатели в 14:25 потушили пожар на площади 10 квадратных метров.

Также ночью в 23:46 в селе Велидаровка Вознесенского района местные жители увидели, что горит Mitsubishi Lancer 2008 года выпуска.

— Собственными силами владельцам не удалось потушить пламя. Спасатели в 00:12 ликвидировали его на площади 2 квадратных метра, - сказано в сообщении.

Напомним, в Харькове 21 января возник пожар в нелегальном доме престарелых «Золотое время». В пожаре погибли 15 человек. Пострадали, по разным данным, от 5 до 11 человек. Всего на момент пожара в здании было около 30 человек.