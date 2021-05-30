В воскресенье, 30 мая, в Николаевской области на трассе «Калиновка-Снигиревка» возле села Белозерка 24-летний водитель мотоцикла Днепр-11 с двумя пассажирами вылетел с дороги и врезался в дерево.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

18-летняя пассажирка погибла на месте, позднее водитель умер в больнице. 17-летний пассажир не пострадал.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Событие квалифицированы по признакам ч. 3 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц».

Сейчас следователи просят свидетелей предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию: улица Спасская, 12 или по телефонам (093) 483 63 79, 102.

Ранее в Николаеве разыскали и привлекли к ответственности водителя, который чуть не сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе.