В Николаевской области из Первомайского воспитательного учреждения сбежали шестеро детей в возрасте от 13 до 16 лет - их отыскали в 25 километрах от места побега.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
На розыскпропавших немедленно был ориентирован почти весь личный состав Первомайского районного отдела полиции и отдел ювенальной превенции ГУНП в Николаевской области. Поиски шли всю ночь.
Начальник ювенальной превенции вместе с руководителем отделения полиции №2 разыскали беглецов сегодня около 7:30 утра в 25 километрах в селе Кумари. По словам несовершеннолетних, они решили уйти из центра из-за недоразумений с администрацией.
С воспитанниками заведения полицейские провели профилактическую беседу.
Ранее в Николаеве разыскали и привлекли к ответственности водителя, который чуть не сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе.
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В Николаевской области из Первомайского воспитательного учреждения сбежали шестеро детей в возрасте от 13 до 16 лет - их отыскали в 25 километрах от места побега.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
На розыскпропавших немедленно был ориентирован почти весь личный состав Первомайского районного отдела полиции и отдел ювенальной превенции ГУНП в Николаевской области. Поиски шли всю ночь.
Начальник ювенальной превенции вместе с руководителем отделения полиции №2 разыскали беглецов сегодня около 7:30 утра в 25 километрах в селе Кумари. По словам несовершеннолетних, они решили уйти из центра из-за недоразумений с администрацией.
С воспитанниками заведения полицейские провели профилактическую беседу.
Ранее в Николаеве разыскали и привлекли к ответственности водителя, который чуть не сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе.