В Николаевской области из Первомайского воспитательного учреждения сбежали шестеро детей в возрасте от 13 до 16 лет - их отыскали в 25 километрах от места побега.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На розыскпропавших немедленно был ориентирован почти весь личный состав Первомайского районного отдела полиции и отдел ювенальной превенции ГУНП в Николаевской области. Поиски шли всю ночь.

Начальник ювенальной превенции вместе с руководителем отделения полиции №2 разыскали беглецов сегодня около 7:30 утра в 25 километрах в селе Кумари. По словам несовершеннолетних, они решили уйти из центра из-за недоразумений с администрацией.

С воспитанниками заведения полицейские провели профилактическую беседу.

Ранее в Николаеве разыскали и привлекли к ответственности водителя, который чуть не сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе.